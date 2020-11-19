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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan şehit askerler için taziye mesajı

Hulusi Akar’dan şehit askerler için taziye mesajı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan iki asker için taziye mesajı yayımladı.

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Bakan Akar mesajında, “Kahraman silah arkadaşlarımız, 18 Kasım 2020 tarihinde Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allahtan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı dilerim” sözlerine yer verdi.

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