BioNtech'in koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Prof. Dr. Uğur Şahin tarih verdi

ALMANYA merkezli BioNtech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, tüm dünyada ses getiren geliştirdikleri koronavirüs aşısı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Uğur Şahin, aşının ne zaman hazır olacağını açıklandı. Şahin'e göre; her şeyin yolunda gitmesi durumunda aşı Aralık ayının ortasında hazır...

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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk başarılı aşıyı bulduğunu açıklayan BioNTech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirilen aşı ile ilgili Reuters’a konuştu. Uğur Şahin, koronavirüs aşısının gelecek ay hazır olabileceğini söyledi.

Şahin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne “acil durumda kullanım izni” almak için başvuracaklarını ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda Aralık ayının ortasında aşının hazır hale geleceğini söyledi.

“Noel'den önce dağıtırız''

Şahin, “Eğer her şey yolunda giderse ABD’den acil durumda kullanım iznini Aralık ayının ilk yarısında ya da ikinci yarısının başlarında alabileceğiz. Şahin, Avrupa Birliği’nin şartlı onayının ise Aralık ayının ikinci yarısında verilebileceğini dile getirdi. Bunların hepsi şartları karşılamamıza bağlı” dedi.

Geçen hafta Pfizer ve BioNTech, corona virüsü aşısının etki oranının yüzde 90’lara ulaştığını açıklarken dün de test sonuçlarının bütün detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada geliştirilen Covid-19 aşısının başarı oranının yüzde 95 olduğu ve hiçbir ciddi yan etki görülmediği açıklanmıştı.

Şahin, “Eğer her şey hayal ettiğimiz gibi gider ve onay alırsak, aşıların dağıtımına Noel’den (25 Aralık) önce başlayabiliriz. Fakat dediğim gibi her şey tamamen pozitif ilerlerse” dedi. Şahin, Cuma günü ABD’deki resmi makamlara başvuru yapılacağını açıkladı. ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi’nde görevli danışma komitesi 8-10 Aralık’ta aşıyı görüşmek için bir araya gelecekti.

Aşının yan etkileri

Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısının yan etkileri ise çok hafif ve hemen geçen türden…

Yapılan açıklamada gönüllülerin ikinci doz aşıyı aldıktan sonra yüzde 3.8’inde halsizlik ve yüzde 2’sinde de baş ağrısı görüldüğü belirtildi. Yaşlı gönüllülerde ise yan etkinin daha az olduğu belirtildi.