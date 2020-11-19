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Radamel Falcao Kayserispor maçında oynayacak mı?

Koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle kadroda sıkıntı çeken Galatasaray'da akıllara 'Falcao Kayserispor maçında oynayacak mı?' sorusu geldi.

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Galatasaray'ın golcüsü Falcao'ya milli ara da iyi gelmedi. Kart cezası nedeniyle Ankaragücü, sakatlığı nedeniyle de Sivas deplasmanında forma giyemeyen Kolombiyalı forvet, milli maçlar için verilen arada takıma dahil olması bekleniyordu. Kolombiyalı golcü, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürmeye devam etti.

Teknik kadro, futbolcunun yaklaşımına göre Kayseri maçı için kararını verecek. Milliyet'in haberine göre Falcao'nun büyük ihtimal 23 Kasım'da oynanacak Kayserispor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacağı ifade edildi.

Etobo bugün netleşecek: Diğer taraftan milli takım kampında sakatlanan Luyindama'nın 3 hafta için düşünülen tedavi programına yoğun şekilde başlandı. Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan ve 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Etebo'nun durumuna bugün İstanbul'a dönüşünde bakılacak ve sakatlığı konusunda kesin bilgi sahibi olunacak.

Galatasaray-Kayserispor maçı 23 Kasım saat 19:30'da başlayacak. Mücadeleyi Turgut Doman yönetecek. Kayseri ekibi lige kötü başladı, 6 puanla 18'inci sırada bulunuyor.

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