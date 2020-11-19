Bursa'da köfteci yapıyor yanında çalışan usta bile tarifi bilmiyor!
BURSA'da 23 yıl önce köftecilik yapan Orhan Çiftçi'nin dondurmadan esinlenip özel bir tatlı yaptı. Çiftçi yaptığı tatlıyı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 1989 yılında küçük bir köfteci dükkanı açan Orhan Çiftçi, dondurmadan esinlenerek kendilerine özel bir tatlı yapmak istedi.
Eşiyle birlikte deneme yanılma yöntemiyle sütlü tatlı üzerine yoğunlaşan Çiftçi, kendine has süt tatlısı üreterek, müşterilerine sunmaya başladı.
Müşterilerin günden güne daha fazla ilgi gösterdiği tatlının tarifi ise 21 yıl sır gibi saklandı. 20 yıldır işletmenin mutfağında çalışan usta aşçının dahi tarifini bilmediği tatlının hikayesini anlattı.
Babasından görevi devralan işletmeci İrfan Çiftçi, "Tatlıyı şu an babam ve ben yapıyoruz. Ustamız bile içerisinde ne oluğunu bilmiyor” dedi.