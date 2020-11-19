Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek: Reform kelimesi çok aşındı, kimse bir şey beklemesin

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'in yeni reform tartışmalarıyla ilgili, "Bize topyekün bir tevbe-i nasûh lazım. Reform kelimesi çok aşındı, kimse bir şey beklemesin" değerlendirmesini yaptığını aktardı.

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Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün reform açıklamaları sonrası kamuoyunda oluşan beklentilerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek ile konuştu.

Taşgetiren, köşe yazısında şunları aktardı:

"Bir toplum 500 yıl adaleti arar mı?"

Çiçek, “Biz 459 yıldan beri yargının düzeltilmesini konuşuyoruz. Sadrazam Lutfi Paşa’nın Âsafnâmesinden, Göriceli Mustafa’nın Koçibey Risalesinden beri. Bir toplum 500 yıl adaleti arar mı?” dedi.

"Bize topyekün bir tevbe-i nasûh lazım"

Ahmet Taşgetiren, Çiçek’in kendisine, “Kanunda ne eksik?” sorusunu sorduğunu ve “Bize topyekün bir tevbe-i nasûh lazım. Reform kelimesi çok aşındı, kimse bir şey beklemesin” dediğini belirtti.