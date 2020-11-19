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Gaziantep'te vahşet! 3 aydır aranan kişi arkadaşı tarafından öldürülüp gömülmüş

GAZİANTEP'te yaklaşık 3 aydır kayıp olan Mehmet Yalnızoğlu'nu (30) arkadaşının pompalı tüfek ile göğsünden vurarak öldürüp, evinin avlusuna gömdüğü ortaya çıktı.

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Gaziantep Nizip ilçesinde yaşayan Mehmet Yalnızoğlu için 3 ay önce yapılan kayıp başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, Yalnızoğlu'nun son olarak E.S. isimli arkadaşı ile olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Yalnızoğlu'nu öldürdüğü bilgisi üzerine E.S.'yi gözaltına aldı.

Cinayeti itiraf eden E.S.'nin yalnız yaşadığı Şahinbey Mahallesi'ndeki adresine giden ekipler, evin avlusunda yeni beton dökülen yeri kazdı. Bir erkek cesedi bulundu. Göğsünden vurulduktan sonra üzerine beton dökülerek gömüldüğü belirlenen tanınamayacak haldeki ceset, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Cesedin Yalnızoğlu'na ait olduğu, kesin kimlik tespiti için DNA analizi yapılacağı bildirilirken, E.S.'nin polisteki sorgusu devam ediyor.

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