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Kocaeli'de babasının ölümünü sosyal medyadan duyuran adam fenalaşıp öldü

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de koronavirüsten ölen babasının haberini sosyal medyadan yakınlarına duyuran 57 yaşındaki oğul bir süre sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybederken kesin ölüm nedenini otopsi ortaya çıkaracak.

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Körfez'e bağlı Hacı Osman Mahallesi’nde oturan ve bakkal işleten Rahmi Akar ile eşi Meliha Akar, koronavirüs nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Rahmi Akar, önceki gün yaşamını yitirdi. Evinde karantinada bulunan, emekli Mahir Akar ise dün babasının ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Akar, karantinada olması nedeniyle babasının cenaze namazına da katılamadı. Babasının ölümünün üzüntüsünü yaşayan Mahir Akar, dün akşam saatlerinde fenalaştı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kendisinin pozitif çıktığını da böyle paylaşmış.

Otopsi netleştirecek 

Akar’ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu ile belli olacak. Mahir Akar’ın cenazesi, bugün Körfez ilçesinde toprağa verilecek. 

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