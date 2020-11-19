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Kocaeli'de 1,5 milyon dolarlık baskın! 2 Rus, 1 Sırp ve 2 Türk gözaltında

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde matbaada bastıkları toplam 1,5 milyon dolar sahte banknotu piyasaya sürmeye hazırlanan 3’ü yabancı uyruklu, 5 kişi yakalandı.

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Çayırova ilçesinde polis ekipleri, bir depoda kurulan matbaayı takibe aldı. Matbaada sahte dolar basıldığını tespit eden polis ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. Baskında matbaada basılan toplam 1,5 milyon dolar sahte banknot ele geçirildi. Sahte dolarları piyasaya sürmeye çalışan 2 Rus, 1 Sırp ve 2 Türk gözaltına alındı. 

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