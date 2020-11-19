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Bamsı Bey kimdir Kuruluş Osman'daki Bamsı Bey hayatı ve biyografisi

ATV ekranlarında çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Osman dizisindeki Bamsı Bey karakteri ilgiyle izleniyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde de yer alan Bamsı Bey, karakteri tarihi kaynaklara göre Dede Korkut hikayelerinde de yer alıyor. İşte, oyuncu Nurettin Sönmez'in hayat verdiği Bamsı Beyrek karakteriyle ilgili merak edilenler.

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Kuruluş Osman dizisinde yer alan Bamsı Bey karakteri kimdir, tarihteki yeri ve önemi nedir soruları merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosunda yer alan Bamsı karakteri Kuruluş Osman’da da yer alıyor. Bamsı karakterini yine Nurettin Sönmez canlandırıyor. Peki, tarihte Bamsı kimdir, Bamsı kimdir? Tarihte Bamsı ne zaman öldü?

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileriyle gündeme gelen Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikayelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ve masallarda bahsedilen Türk kahramanıdır.

Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan’ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek’in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikayelerde Bamsı Beyrek’in kaçırılması olayı anlatılır.

İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlıkta Bamsı Beyrek, İç Oğuzları destekler. Dış Oğuz beyleri Beyrek’n desteğini istese de İç Oğuz’un başındaki Salur Kazan’ın en yakın dostudur ve ona destek olur. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek’i yaralar. Bamsı Beyrek’in ölüm tarihi ise bilinmemektedir.

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