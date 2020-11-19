FIA, Intercity İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verdi

Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verildiğini açıkladı.

Abone ol

9 sene sonra Türkiye'ye dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın zaferiyle sonuçlanan sezonun 14'üncü yarışı Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin ardından Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber bir basın toplantısı düzenledi.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Yarışın kusursuz geçmesi ve pistin harika bir noktaya gelmesiyle, FIA’nın özel pistlere verdiği ‘Grade 1’ lisansını 3 yıllığına aldık. 2021 ve sonrası ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Sonuçlanır sonuçlanmaz size haber vereceğiz." dedi.

Şampanya kutlamasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı; ''Şampanya kutlaması 2011 yılında yürürlüğe girdi. 2011'den beri hiçbir spor faaliyetinde alkollü içki patlatarak kutlama yapılmadı. Biz kanunlara uyduk. 2020 Türkiye GP'yi devletten tek bir kuruş almadan gerçekleştirdik. Sosyalleşme azalacağı için Formula 1'in burada Ramazan'da yapılmasını istemiyoruz. Nisan ayında bize yarış verilebileceğini söylediklerinde biz istemedik. Yarışı bir daha seyircisiz yapmaya gücümüz yetmez. F1 CEO'su ile görüşmelerimiz devam ediyor.''

''Yarışın heyecanından insanlar biraz yan yanaydı''

'Davetliler hakkında ne düşünüyorsunuz' sorusuna yanıt veren Ak, "Bir kısmı bizim davetlilerimiz. Bir kısmı FIA'nın. Yarışın heyecanından insanlar biraz yan yanaydı."

''Türkiye harika bir iş çıkardı''

Formula 1 Sportif Direktörü Ross Brawn, “Türkiye Hükümeti ve Intercity Istanbul Park yönetimi pisti sansasyonel bir yarışa ev sahipliği yapacak konuma getirme konusunda harika bir iş çıkardı. Pandemi sürecinde bu kadar kısa bir sürede bu pisti hazır hale getirmek büyük başarı." dedi.