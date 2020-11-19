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Galatasaray'da hasret bitiyor: Muslera'nın döneceği tarih belli oldu

Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği haber... İstanbul'a gelecek olan Fernando Muslera'nın Aralık ayında sahalara döneceği öğrenildi.

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Geçtiğimiz sezon oynanan Rizespor karşılaşmasında ayağı kırılan ve bir süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Fernando Muslera, annesinin vefat haberi üzerine Uruguay'a gitmişti.

Haftalardır ülkesinde bulunan ve çalışmalarını orada sürdüren tecrübeli kalecinin İstanbul'a döneceği öğrenildi. 26 Kasım'da takımla birlikte çalışmalara başlayacak olan 34 yaşındaki file bekçisinin sahalara ne zaman ayak basacağı da belli oldu. Başarılı eldivenin Aralık ayının ortalarına doğru kadroya alınması bekleniyor.

Terim, listede adını yazdırmıştı

Hatırlanacağı gibi teknik direktör Fatih Terim, ilk yarının sonlarına doğru yetişmesini öngördüğü kalecinin adını, TFF'ye verilen listeye yazdırmıştı. Galatasaray kaptanı, ilk yarının sonlarına doğru kaleyi Okan ve Fatih'ten devralacak.

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