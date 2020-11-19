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Diyarbakır'da ortalık karıştı! Her şeyin nedeni fotoğraf ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde taziye yapıldığını yetkililere bildirdiği için darbedilen filyasyon ekibinin, güvenlik güçlerine bilgi vermek amacıyla gönderdikleri fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta, onlarca aracın taziye evinin önünde park halinde olduğu görüldü.

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Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Volkan Bahadır, beraberinde Doktor İhsan Yüce ve Tekniker İbrahim Halil Güleli ile birlikte önceki gün bir mahallede filyasyon çalışması gerçekleştirdi. Koronavirüs vakasının bulunduğu evden çıkan Dr. Bahadır ve beraberindekiler, 500 metre uzaklıkta kalabalık bir grup gördü.

Taziye olduğunu öğrenen Uzman Doktor Bahadır, yasak olması nedeniyle bölgeyi fotoğraflayıp güvenlik güçlerine bildirdi. Daha sonra başka bir koronavirüs vakasına geçen ekibin yolu, taziye sahipleri tarafından kesildi. Burada araçlarının kapıları zorlanan sağlık çalışanları, zorla indirildikten sonra darbedildi. Sağlıkçılar, daha sonra bir yolunu bulup araçlarına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanan ekip, en yakın karakola sığındı. Sağlıkçılara ilk müdahale yine meslektaşları tarafından yapıldı. Darp raporu alan ekip, saldırganlardan şikayetçi oldu.


"Kendilerine başsağlığı diledik"
Başhekim Bahadır, pandemi sürecinin başından bu yana çalışma arkadaşlarıyla beraber yoğun bir mesai yürüttüklerini ifade ederek, "İlçemizde vaka sayılarının artış göstermesiyle beraber yine geçtiğimiz gün bir koronavirüs vakası filyasyon çalışmasını yapmak üzere mahallede bulunuyorduk. Bir hekim, bir sağlık teknikeri arkadaşımız vardı. Orada çalışmamızı yürütürken aynı mahallede bize 500 metre mesafede bir taziye düzenlendiğini gördük. Çok kalabalık bir alandı. Pandemi sürecinin başından biliyorsunuz, taziyelerin yasaklanması söz konusuydu. Bu durumla ilgili gerekli mercileri bilgilendirmek amacıyla görüntü aldım. İlgili mercilerle paylaştım. Daha sonra bir başka mahallede çalışmamızı yürüttük. Aynı güzergahtan dönüş yoluna geçtiğimiz sırada o alanda bulunan şahıslar tarafından aracımız durduruldu. Neden şikayet edildiklerini sorguladılar. Daha sonra küfür, tehdit ve hakarete varan yaklaşımları oldu. Kendilerine başsağlığı diledik. O alandan hızlıca uzaklaşmak isterken aracımız tekrar durduruldu. Kapıları zorlandı ve açıldı. Ben ve diğer arkadaşlarım darbedildik. Daha sonra can güvenliğimiz açısından hızlıca alandan uzaklaşma gereği duyduk. En yakın karakola başvurduk” diye konuştu.


"Aracı oradan uzaklaştırmasa daha kötü sonuçlar olabilirdi"
Çüngüş Devlet Hastanesi'nde sağlık teknikeri olarak görev yapan İbrahim Halil Güleli, talihsiz bir olay yaşadıklarını dile getirerek "Biz her zamanki gibi filyasyon işlemi için bir mahalleye gittik. Orada bir taziye olduğunu gördük. Taziyenin jandarmaya bildirilmesi gerektiğini düşündük ve bildirdik. Sonra muhtemelen bizim bildirdiğimizi öğrendiler. Biz filyasyon dönüşünde yolumuzun kesildiğini gördük. Araçtan indirmeye çalıştılar. Araçtan zorbalıkla indirmeye çalıştılar. Başhekimimiz aracı oradan uzaklaştırmasa daha kötü sonuçlar olabilirdi. Böyle ufak darplarla atlattık ama çok daha kötü sonuç olabilirdi. Şikayetçi olduk. Gerekli işlemler inşallah yapılır. Bekliyoruz. Biz de olayın takipçisiyiz.” dedi. 


Taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı
Bu arada sağlık çalışanlarının güvenlik güçlerine bilgi vermek amacıyla gönderdiği taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta, taziye evinin çevresinde onlarca aracın park halinde bulunduğu görüldü.

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