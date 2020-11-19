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Temel Karamollaoğlu'ndan anayasa iddialarına cevap: Önce babayasayı bir bitirelim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti'den olaylı bir şekilde ihraç edilen Ümit Özdağ'ın, "CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi 2018'de ortak anayasa çalışması yaptı" iddiasına ilginç bir yanıt verdi. Karamolloğlu, "Ne anayasası. Önce babayasayı bir bitirelim" dedi.

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Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Gündemdeki 'Millet İttifakı HDP ile anayasa çalışması yaptı' iddiasına değinen Karamollaoğlu, ortak anayasa çalışması iddiaları için "Bu tip açıklamalar ülkeye zarar veren dedikodulara sebep olan özellikle de iç hesaplaşmayı hedef alan iddialar olduğu için üzerinde durmuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bunlara kim itibar ediyor'' 

Anayasalar önemlidir ama anayasalar gizli yapılmaz. Efendim neymiş gizli saklı anayasa görüşmeleri yapmışız.  Bu kadar saçmalığa kim itibar ediyor anlamıyorum. 2.5-3 yıl evvel seçimlere giderken millet ittifakını oluşturan ilkeler kamuoyuna açık toplantıda ele alındı ve deklare edildi. Bu anayasa yapmak için falan değildi.

"Ne anayasası önce babayasayı bir bitirelim"

Bu tip açıklamalar ülkeye zarar veren dedikodulara sebep olan özellikle de iç hesaplaşmayı hedef alan iddialar olduğu için üzerinde durmuyorum. 

Bizim bir anayasa çalışmamız yok, şu anda da anayasa çalışması yapılacak bir zemin olmadığını da ifade etmek istiyorum. Ne anayasası önce babayasayı bir bitirelim! Bizim hukuk sistemimiz darmadağın, her tarafımız dökülüyor ülke olarak.
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