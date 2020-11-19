Ümraniye'de canlı bomba paniğini yaratan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

ÜMRANİYE'de geçtiğimiz günlerde otobüse kaskla binmeye çalışan bir kişi canlı bomba paniğine neden olmuştu. Gözaltına alınan şahsın daha sonra akli dengesinin bozuk olduğu belirtilmişti. Bugün mahkemeye çıkan şahıs garip ifadeler kullandı.

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İstanbul Ümraniye'de önceki gün şehirlerarası otobüse başında motosiklet kaskı ile binen Zafer Y., diğer yolcular tarafından yapılan canlı bomba olabileceği ihbarı üzerine gözaltına alındı. Polis sorgusunda zorunlu olarak kask ile dolaştığını söyleyen Zafer Y., "Ben zorunlu olarak kaskla dolaşıyorum. Bundan dolayı polis merkezini sürekli aramak zorunda kalıyorum. Bu ses dalgaları yoğun şekilde kimyasal salgılamaktadır. Oksijeni bitirdiği için polisten yardım istemekteyim" dedi.

Emniyet işlemlerinin ardından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Zafer Y., savcılık tarafından akıl sağlığının tespiti amacıyla hastaneye yatırılmasına karar verilmesi için mahkemeye sevk edildi.

"Kafamın kemik yapısını kesip atıyorlar"

Mahkemedeki sorgusunda kendisine elektronik ve lazer sistemleri ile saldırıldığını öne süren Zafer Y., "Kafamın kemik yapısını kesip atıyorlar. Şu anda savaş halindeyim. 100 tane asker başıma silahla tabanca dayadılar. Savaş gerekçesiyle üç gün içinde Türkiye'yi terk edeceğim. Suçsuzum" dedi.

Hastanede kalacak

Mahkeme, şüpheli Zafer Y.'nin üç haftayı geçmemek suretiyle Erenköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verdi.

Olay hakkında: İhbar sonrası bölgeye ulaşan polisler, paniği yaratan şüphelinin ellerin kelepçeleyerek hareket kabiliyetini kısıtladı. Bomba imha ekipleri, şüphelinin kaskını, içindeki kabloları ve bez parçalarını büyük bir titizlikle çıkarttı. Ekipler şüphelinin yakınlarına ulaştı ve kendisinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Üzeri aranan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"Kafasına sürekli kask takarak dolaştığı anlaşılmıştır"

Olayla ilgili Ümraniye Kaymakamlığı'ndan açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "Bugün saat 20.00 sıralarında, Alo 155 hattına yapılan bir ihbarda; ilçemiz Şerifali Mahallesindeki terminalde bulunan otobüsteki yolculardan birinin canlı bomba olabileceği bildirilmiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan araştırmada; ihbar edilen şahsın Afyonkarahisar -1980 doğumlu (Z.Y.) olduğu tespit edilmiştir. Şahısla yapılan görüşmede bilincinin yerinde olmadığı, kaskı neden taktığına dair açıklama yapamadığı, ailesinden alınan bilgilere göre şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve kafasına sürekli kask takarak dolaştığı anlaşılmıştır. Herhangi bir suç kaydı tespit edilemeyen şahsın, memleketine gitmek üzere yolcu otobüsüne bindiği ve ihbarın asılsız olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.