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Fransa Senatosu'nda Karabağ için bağımsızlık hazırlığı! 25 Kasım'da görüşülecek

Fransız Senatosu Karabağ'ın tanınması için harekete geçmiş durumda. Senato'nun, daha önce 5 siyasi grup tarafından kabul edilen "bağımsızlık tasarısını" 25 Kasım'da değerlendireceği öğrenildi.

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Fransız Senatör Bruno Retailleau, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 25 Kasım'da Senato'nun Fransa'nın Karabağ'ı tanımasını öneren bir tasarıyı değerlendirip oylayacağını açıkladı.

Hedefte Türkiye de var

Sosyal medya paylaşımında Ermenistan'a açıkça destek veren ve Türkiye'yi hedef alan Senatör Retailleau, "Sadece bağımsızlık Türk-İslam yayılmacılığı karşısında Dağlık Karabağ halkının hak ve özgürlüklerini kalıcı bir şekilde garanti altına alabilir" ifadelerini kullandı

Önergenin Senato'nun en büyük 5 siyasi grubunun başkanları tarafından imzalanmış durumda. 18 Kasım'da Fransa'daki 15 belediye başkanı ortak bir açıklama yaparak Karabağ'ı tanımış ve Macron hükümeti ile uluslararası toplumu bağımsızlığı tanımaya çağırmıştı.

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