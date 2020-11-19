Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Sınavlarla ilgili çok önemli gelişme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınavlarla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakanın açıklamasına göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar sınav yapılmayacak.

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Türkiye'de artan koronavirüs vakaları sebebiyle yüz yüze eğitim tamamen bitirilirken sınavlarla ilgili de önemli bir karar alındı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter hesabından 31 Aralık 2020 tarihine kadar hiç bir sınavın yapılmayacağını duyurdu.

Ziya Selçuk açıklamasında şunları yazdı: "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam."

Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam👏 — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 19, 2020

Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgından korunmak amacıyla alınan kararlar üzerine eğitim alanında tüm detayları içeren bir genelge de yayınladı. Öğrencilerden öğretmenlere, velilerden kreşteki çocuklara kadar birçok yeni tedbir alındı. İşte detaylar:

Kreşler kapanıyor

4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edecek. Tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacak.

Kurs yok

Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacak.

*5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki “bireysel eğitimler” yüz yüze gerçekleştirilebilecek.

31 Aralık 2020’ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak.

Eğitim online

Ana mecra TRT EBA kanalları olmak üzere, canlı sınıf uygulaması, EBA internet platformu, basılı ve dijital yardımcı kaynaklar kullanılacak. TRT EBA'da 112 branşta 812 öğretmenin görev yaptığı, 13 stüdyoda 1.653 ders videosu yayına sunuldu.

*TRT EBA haftalık ders programları 18 milyon öğrenciye cep telefonlarına kısa mesaj servisiyle ulaştırılacak.

*Dersler günde 3 kez tekrar ekrana gelecek.

30 bin tablet 10 gün içinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. 500 bin tablet yıl sonuna kadar öğrencilere teslim edilecek.

Öğretmenler de uzaktan çalışacak

*Bu süreçte öğretmenleri de çalışmalarını uzaktan sürdürecek olup uzaktan eğitim için okullarıa gelerek bilgisayar ve kamera gibi araçlardan da yararlanabilecekler.

*Zümre öğretmenleri uzaktan eğitim sürecini takip ve koordine etmek amacıyla haftada en az 1 gün okullara gidecek.

*Öğretmenler uzaktan eğitim sürecinde ek ders ücretlerini almaya devam edecekler.

*Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde ise ilk defa tanı alacaklar için yüz yüze hizmet verilmeye devam edilecek.