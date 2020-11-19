BIST 1.307
DOLAR 7,63
EURO 9,03
ALTIN 451,94
HABER /  POLİTİKA

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tehdidime yönelik savcılık soruşturma başlattı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, "Alattin Çakıcı'nın tehdit mektubuna ilşkin savcılık soruşturma başlattı. Biz her türlü küfür ve hakarete karşıyız bizim duruşumuz bellidir. Geçmişte aynı kişi Cumhurbaşkanımıza ve ailesine de hakaretler etmişti. Sayın Kılıçdaroğlu bir tek kelime tepki koydu mu?'' ifadelerini kullandı.

"Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır''
"Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir" diyen Turan, "Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'ya sahip çıktı gündeme oturan açıklama Alaattin Çakıcı Kılıçdaroğlu'na ne dedi mektupta ne yazıyor Mehmet Metiner, Alaattin Çakıcı'ya sahip çıktı: Tehdit olarak algılamamak lazım Alaattin Çakıcı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Beni öldürtsene CHP’li Engin Altay'dan Alaattin Çakıcı'ya tepki: CHP tehdide pabuç bırakmaz Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı'yı savcılığa şikayet etti Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Depremden sonra virüs kaynaklı vefat sayıları 3 katına çıktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Sınavlarla ilgili çok önemli gelişme
DHKP-C davasında karar! Meclis'te terör eylemi yapmışlardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım
Temel Karamollaoğlu'ndan anayasa iddialarına cevap: Önce babayasayı bir bitirelim
Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek: Reform kelimesi çok aşındı, kimse bir şey beklemesin
ÖNCEKİ HABERLER
Deniz Mumcuoğlu kimdir Hazer Amani ilk eşi ne iş yapıyor?
Hazer Amani ilk eşi Deniz Mumcuoğlu kimdir Sıla ile aldatmıstı
Ümraniye'de canlı bomba paniğini yaratan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Belçika'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 15 bini geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti
Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında nereli Ferda Anıl Yarkın evli mi?
Yorumlar 2 yorum