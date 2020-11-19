Mehmet Metiner, Alaattin Çakıcı'ya sahip çıktı: Tehdit olarak algılamamak lazım

Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'ye katılan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupla gündem olan Alaattin Çakıcı hakkında açıklama yaptı.

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge'ye konuk olan Metiner; “Kılıçdaroğlu’nun tartışma açması doğru değildir. Sayın Bahçeli’nin verdiği cevap bence Türk milliyetçisi bir dava liderine yakışan bir cevaptır. Çünkü bir ülkücü şehidin oğlundan bahsediyoruz” dedi.

''Bunu bir tehdit olarak algılamamak lazım"

Metiner, Alaattin Çakıcı'nın açıklamaları hakkında "Kazığa oturturum lafını belki... Hangi anlamda kullanıyor bakmak lazım, bunu bir tehdit olarak algılamamak lazım. Gıyaben tanıdığım Alaattin Çakıcı özü sözü bir olan mert, delikanlı bir adam." ifadelerini kullandı.