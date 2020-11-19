BIST 1.291
DOLAR 7,69
EURO 9,12
ALTIN 468,27
MEDYA

Mehmet Metiner, Alaattin Çakıcı'ya sahip çıktı: Tehdit olarak algılamamak lazım

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, Alaattin Çakıcı'nın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği tehdit mektubuyla ilgili olarak "Kazığa oturturum lafını belki... Hangi anlamda kullanıyor bakmak lazım, bunu bir tehdit olarak algılamamak lazım" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'ye katılan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupla gündem olan Alaattin Çakıcı hakkında açıklama yaptı.

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge'ye konuk olan Metiner; “Kılıçdaroğlu’nun tartışma açması doğru değildir. Sayın Bahçeli’nin verdiği cevap bence Türk milliyetçisi bir dava liderine yakışan bir cevaptır. Çünkü bir ülkücü şehidin oğlundan bahsediyoruz” dedi.

''Bunu bir tehdit olarak algılamamak lazım"
Metiner, Alaattin Çakıcı'nın açıklamaları hakkında "Kazığa oturturum lafını belki... Hangi anlamda kullanıyor bakmak lazım, bunu bir tehdit olarak algılamamak lazım. Gıyaben tanıdığım Alaattin Çakıcı özü sözü bir olan mert, delikanlı bir adam." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'ya sahip çıktı gündeme oturan açıklama Alaattin Çakıcı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Beni öldürtsene Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı'yı savcılığa şikayet etti Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu
Yorumlar 21 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası faiz artıracak mı? Dolar çakılacak deniyor piyasa saat 14.00'a kilitlendi
İlk kez İstanbul'da tanı koyuldu ! İşte koronavirüsün yeni belirtisi
Afşin Emre Kayıpmaz: 2 hafta sonunda başladığımız noktadaysak daha sert tedbirler gelir
Amasya'da korkutan görüntü! 3 aydır bir damla yağış düşmedi Türkiye’nin en kurak alanı
Son bir ayda 82 terörist! Terör örgütündeki "çözülme" telsiz konuşmalarında
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı alındı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çığlıkları mahalleyi inletti! Aydın'da acımasız babanın oğluna yaptıkları şok etti
Beylikdüzü'nde telefonla konuşurken feci şekilde can verdi! İşte o anlar
Alaattin Çakıcı eşleri kaç kere evlendi kaç çocuğu var?
Esenyurt'ta süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti! İşte o anlar
İzmir'de kamyon 11 aracı biçti! Dehşet anları güvenlik kamerasında
Alaattin Çakıcı aslen nereli kaç yaşında? Alaatin Çakıcı suçları neler?
Zümrüdüanka 20. bölüm fragmanı
Nurettin Sönmez nereli kaç yaşında Nurettin Sönmez dizileri