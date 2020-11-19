BIST 1.295
DOLAR 7,71
EURO 9,15
ALTIN 468,27
YEREL

İzmir'de kamyon 11 aracı biçti! Dehşet anları güvenlik kamerasında

İZMİR'in Dikili ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon, 11 araca çarptı. Korkunç anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sıralarında Salihler Mahallesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre İzmir'den Çanakkale istikametine doğru seyir halindeki 34 GJ 1334 plakalı yük kamyonu şoförü Okan Z. (25), trafik ışıklarında önündeki tıra çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yol kenarında park halindeki 11 araca ve bir manav tezgahına çarpan kamyon, karşı yola geçerek elektrik direği ve ardından otobüs durağına çarparak güçlükle durdu. Kazada 1 vatandaşın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.


Önce kan lekesi sanıldı
Bu arada olay yerinde kaza yapan araçların üzerinde bulunan kırmızı lekeler ilk etapta kan zannedilerek vatandaşlarda panik uyandırdı. Bu lekelerin daha sonra manav tezgahında satılan nar ekşisi olduğu anlaşıldı. Kamyon sürücüsü Okan Z., jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayda çok sayıda maddi hasar yaşandığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Öte yandan kaza anı bölgede bulunan bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde kamyonun, yolun sağında park halinde bulunan araçlara hızla çarptığı anlar görüldü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da bin 757 kavanoz içerisinde ele geçirildi! Cinsel macun sahte çıktı
Fenerbahçe'den 31 yaşında tecrübe bombası! Andriy Yarmolenko an meselesi
Erdoğan, Vaniköy Camisi'ni yaptırmaya talip olan Kalyoncu'yu aradı! İşte görüşmeden detaylar
Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı
UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlandı
Medya kulisleri bunu konuşuyor: Sözcü gazetesi satıldı mı ?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zümrüdüanka 20. bölüm fragmanı
Uyanış Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanı
Nurettin Sönmez nereli kaç yaşında Nurettin Sönmez dizileri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok tartışılacak sözler
Kanal İstanbul afişleri için başlatılan inceleme siyasi mi hukuki mi?
Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?
Vietnamlı anne bebeğini düşmekten son anda kurtardı
Ferda Anıl Yarkın evli mi çocuğu var mı? Ferda Anıl Yarkın özel hayatı