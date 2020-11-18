Ekrem İmamoğlu'nda Meral Akşener'e müthiş kıyak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine gündemde. Bu kez konu Kanal İstanbul... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Akşener, canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Ya Kanal Ya İstanbul' kampanyası nedeniyle soruşturma açıldığını belirtti. Bunun üzerine hem İmamoğlu cephesinden hem de İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe açıklamalar geldi. Akşener ve İmamoğlu arasında ise dayanışma havası esti.

MUHALEFET PARTİLERİ KAYNIYOR

Millet İttifakı’nın iki partisi CHP ve İYİ Parti'de sular durulmuyor. Muharrem İnce'nin Anadolu'ya yaptığı çıkarma CHP'de kriz olmaya devam ediyor. Muharrem İnce ise parti kurma çalışmalarını hızlandırdı. Bunun yanında İYİ Parti'de de Ümit Özdağ krizi patlak verdi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ iddiaları ile gündeme gelen Özdağ, partiden ihraç edildi. Özdağ da Muharrem İnce gibi parti kurmaya hazırlanıyor.

DEVLET BAHÇELİ'DEN ANAYASA İDDİALARINA SERT YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 partili Anayasa çalışması iddiasına grup konuşmasında cevap verdi. Bahçeli, ''Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş henüz anasından doğmamıştır. Hadi doğdu varsayalım, o zaman geldiği gibi gitmesi de bizim için şerefli bir vatan vazifesidir.'' ifadelerini kullandı.