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Kahramanmaraş'ta şaşırtan hırsızlık! Çaldığı ürünler görenleri şaşırttı

KAHRAMANMARAŞ’ta bir iş yerinden 30 lira değerindeki 3 çerezlik kaseyi çantasına koyup çalan kadın iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı

Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi, Yunus Emre Mahallesindeki bir züccaciye dükkanında meydana geldi. Alışveriş için iş yerine giren bir kadın, ürünleri inceledikten sonra raftaki çerezlik cam kaseleri eline aldı. Bir müddet kaseleri inceleyen kadın, elindeki tanesi 10 liradan satılan 3 adet kaseyi çantasına koydu. Kaseleri çalan kadın alışveriş yapmadan iş yerinden ayrıldı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yaşanan olay sonrası durumu polis ekiplerine bildirdiklerini söyleyen iş yeri sahibi Halil Aşçı, “Biz iş yerindeyken bir anlık fırsattan yararlanan hanımefendi kaseleri çantasına attığını görebiliyoruz. Zaten olay anında fark edilmesi ve bir gün sonrasında bizim yaptığımız sayımda ürünün olmadığını anladık. Durumu polise bildirdik. Bu ürünlerin maddi olarak bir önemi yok ama yapılmayacak bir hareket diye düşünüyorum. Bu ürünler 6’lı satılmakta ancak hanımefendi 3 tane almış. Bu ürünler kahvaltılarda reçellik olarak ve çerezlik olarak kullanılıyor” diye konuştu.

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