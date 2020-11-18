Bu yasaklara da uyulmazsa sokağa çıkmak yasaklanır! İstanbul Valisi uyardı!

İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşları tedbirlere riayet konusunda uyararak, "Sokağa çıkmanın tamamen kısıtlandığı bir dönem yaşamayalım" dedi.

"Bizim niyetimiz İstanbulumuz için şu, koronavirüs önlemlerini biz kendi nezdimizde samimi olarak uygulamak zorundayız" diyen Vali Yerlikaya, "Selamlaştığımız insanları, dostları, sağlığını önemsiyorsak basit bir kural, şu maskeyi kurallara uygun takalım, mesafeye riayet edelim. Genelge kurallarına uyalım ki daha ileriye gidecek kısıtlama tedbirleri gelmesin." ifadelerini kullandı.

Artık 'maske tak' demiyoruz!

İstanbul Valisi Yerlikaya uyarılarına şöyle devam etti:

- Maske tak demiyoruz artık, maskeni indirme, can alma diyoruz. Sokağa çıkma, çıkmak zorundaysan maskeyle, temizlikle bu kurallara uy. Misafir çağırma, misafirliğe gitme.

- Topyekün 83 milyon savaştığımız bu virüste inanın denetim de bir yere kadar. 3 milyon 319 bin 917 denetim yapmışız. Güvenlik güçlerimiz, zabıtalarımız, belediyelerimizin hepsi, bütün arkadaşlarımızla beraber yaptık. 21 milyon ceza yazmışız.

- Bunun sadece 1 milyonu az önce gelen sigara yasağından. Artık sigara kullanan hemşehrilerime şunu söylüyorum, inşallah sigaradan kurtulurlar ama madem ki bunu içiyorlarsa, maske indirme sebebi olarak bunu uygun görmüyoruz.

- Sokağa çıkmanın tamamen kısıtlandığı bir dönem yaşamayalım.

Sokağa çıkma yasağı Cumartesi akşam saat 20:00'de başlıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Hafta sonları; saat 10:00­20:00 saatleri DIŞINDA sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İlk uygulamaya 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den itibaren başlanacaktır." dedi.