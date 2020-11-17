Sergen Yalçın: O sözleri Tümer Metin'e hiç yakıştıramadım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle eski takım arkadaşı Tümer Metin'in sözlerini değerlendiren Sergen Yalçın, "Beşiktaş'ta bir tek efsane ben miyim? Bir süre arkadaşım var, onlar da buraya hoca olabilirdi. Ben önce Tümer'in böyle bir şey söylediğine inanmadım. Futbolcuyken bu kadar değildik ama futbolu bıraktıktan sonra daha samimi olduk. Tümer'in o cümleleri kullanacak kadar işi düşüreceğini düşünmedim. 'Yetersiz' falan. Kimin yeterli olduğuna kim karar veriyor? Tümer buna karar verecek kapasitede mi? Hiç teknik direktörlük yapmış mı? Bu konular hassas konular. Bu eleştiri değil zaten; itibarsızlaştırma ve belden aşağı vurma. Gerek yok. Hepimiz birlikte şampiyonluklar kazandık. Beni eleştirebilirsin ama 'Beşiktaş'a efsane olduğu için teknik direktör oldu' falan demesi. Benim çalıştığım kulüplere dön bir bak. Hangi takımları nerede almışım nerede bırakmışım. Tümer'e o sözleri hiç yakıştıramadım" şeklinde konuştu.