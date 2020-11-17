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DÜNYA

Orta Amerika'da Lota Kasırgası kabusu

Orta Amerika'da etkili olan Lota Kasırgası bölgeye yayılırken; Nikaragua'da büyük bir dalganın kıyıya çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Demirören Haber Ajansı

Tropikal fırtınanın vurduğu Orta Amerika ülkeleri, bu kez Lota Kasırgası ile mücadele ediyor. Bu yılki en güçlü kasırga olarak ifade edilen Lota; Honduras ve Nikaragua’ya ulaştı. Yetkililer, peş peşe uyarılar yayınlarken; bazı yerleşim yerlerinde tahliyeler başladı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) yaptığı açıklamada, Lota Kasırgası’nın hızının saatte 257 kilometreye ulaşması beklendiğini belirtti.

Nikaragua’da etkili olan Lota, ağaçları yerinden söktü. Lota’nın rotası üzerinde bulunan Honduras’ta ise halka gıda yardımında bulunuldu.

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