Fatih Altaylı canlı yayında zıvanadan çıktı! Korona tablosuyla kimi kandırıyorsunuz!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) verilerine isyan ederken, "Açıklanan rakam Türk halkıyla ve tüm toplumla dalga geçer gibi, 3819 hastayı bizzat ben tanıyorum; devletimiz kimi kandırmak istiyor?" dedi. İşte Altaylı'nın canlı yayındaki o sözleri...

- Yüzde 20'lerin üzerinde bir PCR pozitiflik oranından bahsedildi. Böyle bakınca bugünkü test sayısı 156 bin olduğuna göre, PCR pozitif sayısının da yaklaşık 50 bin civarında olması gerekiyor.

- Ancak açıklanan rakam Türk hakıyla ve tüm toplumla dalga geçer gibi 3819. Ben sadece 3819 tane hastayı bizzat tanıyorum.

- Bunun hiçbir inandırıcılığı yok artık. Bu inandırıcı olmayan tabloyla devletimiz kimi kandırmak istiyor ve ne yapmak istiyor.

- Böylesine düşük rakamlar verilmesi, şu ana kadar uğraştığımız ve halkı da suçladığımız rehavetin temel sebeplerinden biri midir, değil midir? Bu önlemler, madem sayılar bu kadar az, niye bu önlemleri aldın dedirtmez mi?