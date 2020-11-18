Mustafa Albayrak: Erdoğan'a itaat edeceksiniz

TV 100’de yayınlanan Ahu Özyurt ile 10’dan 12’ye programında Gazeteci Barış Yarkadaş ile yandaş yazar Mustafa Albayrak arasında yargı tartışması gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Yargının siyasetten hiçbir dönemde bağımsız kalmadığını iddia eden Mustafa Albayrak canlı yayında kuvvetler ayrılığını savunan Barış Yarkadaş’a “Erdoğan’a itaat edeceksiniz, ram olacaksınız, onun idaresi altında yaşayacaksınız, Herkes Erdoğan’a ram olacak, Polislerimizi, askerlerimizi şehit edenlere destek vermeyeceksiniz, FETÖ’ye destek vermeyeceksiniz, FETÖ ile omuz omuzasınız. Ram olacaksınız, Biz yönetiyoruz Türkiye’yi, Erdoğan yönetiyor Türkiye’yi. Tıpış tıpış Erdoğan yönetiyor 2023′ kadar” diye çıkıştı.