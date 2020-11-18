BIST 1.279
DOLAR 7,72
EURO 9,17
ALTIN 468,20
MEDYA

Mustafa Albayrak: Erdoğan'a itaat edeceksiniz

TV 100’de yayınlanan Ahu Özyurt ile 10’dan 12’ye programında Gazeteci Barış Yarkadaş ile yandaş yazar Mustafa Albayrak arasında gergin anlar yaşandı. Albayrak, kuvvetler ayrılığını savunan Yarkadaş’a “Tayyip Erdoğan’a itaat edeceksiniz. Ram olacaksınız.” dedi.

TV 100’de yayınlanan Ahu Özyurt ile 10’dan 12’ye programında Gazeteci Barış Yarkadaş ile yandaş yazar Mustafa Albayrak arasında yargı tartışması gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Yargının siyasetten hiçbir dönemde bağımsız kalmadığını iddia eden Mustafa Albayrak canlı yayında kuvvetler ayrılığını savunan Barış Yarkadaş’a “Erdoğan’a itaat edeceksiniz, ram olacaksınız, onun idaresi altında yaşayacaksınız, Herkes Erdoğan’a ram olacak, Polislerimizi, askerlerimizi şehit edenlere destek vermeyeceksiniz, FETÖ’ye destek vermeyeceksiniz, FETÖ ile omuz omuzasınız. Ram olacaksınız, Biz yönetiyoruz Türkiye’yi, Erdoğan yönetiyor Türkiye’yi. Tıpış tıpış Erdoğan yönetiyor 2023′ kadar” diye çıkıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Anadolu Üniversitesi’nden yeni karar! Dönem sonu sınavları çevrimiçi olarak yapılacak
AK Partili milletvekilleri müjdeyi vermişti! Kars'ta hizmete açıldı
İstanbul'un koronavirüs kırılganlık haritası çıktı! İşte en riskli bölgeler
İstanbul'un azılı hırsızı: 50 kez gözaltına alındı 51'incide tutuklandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 81 ile hava kirliliğinin kontrolüne yönelik genelge
Beşiktaş-Başakşehir maçının hakemi belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mansur Yavaş'ın gelmeyen otobüsü! AK Partili Sinan Burhan'dan sert eleştiri
Ali Babacan faturayı Erdoğan'a kesti: Ekonomide krizin sorumlusu hükümettir
AVM çalışma saatlerine yeni ayar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
İstanbul'da korkunç görüntü! Yaşlı adamın feci şekilde ölümü kameraya yansıdı
Bu yasaklara da uyulmazsa sokağa çıkmak yasaklanır! İstanbul Valisi uyardı!
65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ve günleri 2020
Fatih Altaylı canlı yayında zıvanadan çıktı! Korona tablosuyla kimi kandırıyorsunuz!
Mustafa Aksakallı kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?