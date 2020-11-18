Mansur Yavaş'ın gelmeyen otobüsü! AK Partili Sinan Burhan'dan sert eleştiri

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Sinan Burhan, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim öncesi 'Turizmi canlandıracağım' yönünde verdiği vaatlerini hatırlatarak Ankara tarihi kent merkezi Gezi Durağı'nın önünde sabahtan akşam saatlerine kadar otobüsü beklemeye geçti.

Ankara'da tabelası olmasına rağmen gelmeyen otobüs şaşkına çevirirken Sinan Burhan, 'Tabela var hizmet yok... laf var icraat yok...' diyerek 'Mansur Bey belediyeciliği tabela belediyeciliğidir' ifadesinde bulundu.