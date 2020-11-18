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İstanbul'da 4 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı abisi baygınlık geçirdi! İşte o anlar

ESENYURT'ta 4 yaşındaki çocuğa sokakta abisiyle yürüdüğü esnada kendisine çarpan ticari taksinin altında kaldı. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı

Olay, 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Karataş isimli 4 yaşındaki çocuk sokakta ağabeyi ile yürürken bir anda gelen ticari taksinin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri taksi sürücüsü gözaltına alınırken polis olayla ilgili çalışmalara başladı.

Yaşanan kaza sonrası kardeşinin taksinin altında gören ağabeyi baygınlık geçirirken olay anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, minik Abdullah'ın ticari taksinin altında kalması ve ağabeyinin baygınlık geçirmesi yer aldı.

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