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İzmir'de en pahalı uyku! Hırsızın cesareti pes dedirtti

İZMİR'in Konak ilçesinde bir pastane çalışanı, sandalyede uyuyakalınca, içeri giren bir şahıs telefonu çalarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamarası tarafından görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı

Edinilen bilgiye göre olay sabah 04.00 sıralarında Basmane seminde bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre pastane sahibinin iş yerindeki sandalyede uyuduğunu fark eden bir şahıs, içeri girip masadaki telefonu çalarak uzaklaştı.

Uyandığında cep telefonunun masada olmadığını fark eden iş yer sahibi, güvenlik kameralarını inceledi. Cep telefonunun çalındığını anlayan iş yeri sahibi durumu polise ihbar etti.

Hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasında
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, üzerinde mont olan, ayakkabısız bir kişinin sessizce içeri girip, iş yeri sahibinin önünde bir süre durduğu, pastane sahibinin uyuduğundan emin olduktan sonra masa üzerindeki cep telefonunu alarak uzaklaştığı görüldü. Hırsızın rahat tavırları ise görüntüyü izleyenlerin dikkatini çekti.
Polis, eşgalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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