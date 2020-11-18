Esenyurt'ta 'baz istasyonu' kavgası: Bir kadın da tekmelerin hedefi oldu

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan bir binanın üzerine baz istasyonu kurmak istenmesi üzerine çevre sakinleri duruma karşı çıktı. Bina sahibi ve baz istasyonunu dikmek isteyen işçilerle mahalleli tekme, tokat ve sopalarla kavga etti.

Şirket personelini gören çevre sakinleri, sokağa inerek engel olmaya çalıştı. Tarafların 'baz istasyonu diktirmem' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme, tokat ve sopalı kavga polisin gelmesiyle son bulurken, iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Mahalleli olarak baz istasyonunu istemediklerini söyleyen Meryem Kul, şöyle konuştu:

“Sabah kahvaltı hazırlıyordum. Eşim de kalktı, GSM şirketinden gelen arabaları gördü ve bakacağını söyledi. Ben ona, gitme dedim. Bir arkadaşını da alıp gitti. Sonra balkondan bir baktım bina sahibi ile tartışmaya başlamışlar. Hemen indim aşağıya. Zaten orada bayağı kalabalıklardı. Bağırmaya başladılar hemen ardından da saldırdılar. Baz istasyonu koyacaklar ama istemiyoruz, burada imzada topladık o zaman koyulmamıştı. Başımız ağrıyor ondan dolayı zaten her yerde virüs var.

Yaşanan kavga anı ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların sopa, tekme ve tokatlarla birbirini darp etmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise kavgayı ayırmaya giren bir kadının da darp edildi anlar yer aldı.