Özcan Deniz'den zehir zemberek paylaşım!

Eski eşi Feyza Aktan ile 15 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşanan Özcan Deniz ile Aktan arasındaki sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz’in Sarıyer’deki evinin Feyza Altan tarafından işgal edildiği haberleriyle gündeme oturan ikili, bu seferde Özcan Deniz’in Instagram üzerinden yaptığı zehir zemberek paylaşımla gündemde…

Geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları sonrasında mahkeme kararıyla boşanan çiftin çalkantılı ilişkisi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Özcan Deniz ile Feyza Aktan 2018 yılında çocuklarının doğumuna kısa bir süre kala dünya evine girmiş. Oğulları Kuzey’in doğumu sonrasında ise ayrılma kararı almışlardı. 2019 yılının haziran ayında tek celse de anlaşmalı olarak boşanan çift, zaman zaman oğulları Kuzey için bir araya geliyordu. Çiftin karantina sürecini beraber geçirmesi bu dedikoduları güçlendirmişti. Deniz Aktan çiftinin yeniden barışacakları bile konuşulmaya başlanmıştı ancak sonrasında yaşanan olaylar bu haberleri boşa çıkardı.

Özcan Deniz, kendisinden boşanırken 12 milyon tl nafakanın yanı sıra ev ve araba alan Aktan’ın, Sarıyer’deki evini işgal ettiğini açıklaması üzerine ikilinin arası yeniden gerilmiş Aktan Deniz’e ‘’boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez.’’ yanıtını vermişti.

Feyza Aktan’ın gasp iddiaları üzerine yaptığı açıklama şu şekildeydi.. . Gasp: Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak, önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir zaman talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır.

Özcan Deniz’in Feyza Aktan’ın bu açıklamasının ardından Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ikilinin yeniden gündeme oturmasına neden oldu. Özcan Deniz’in oğlu Kuzey Deniz’in fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımında yer alan duygusal ifadelerin yanı sıra sitem dolu sözler dikkat çekti. Özcan Deniz paylaşımında ''"Korkma oğlum, uzun bir yol bu. Zalimin galip gelemeyeceği bir yol. Elinden geleni yapacak baban, yarınlarını iyileştirmek için. Denmesi gerekenleri söyledim, elimden geleni yaptım. Ne kaybedeceğim umurumda değil. İnsan baba olunca, cam oluyormuş. Zalimin elinde tokmak kırmaya hevesli.

Oğlum şunu bil; kırılsam da keskinim. Bana 'babam' deyip, aşkla bakmanı engelleyenlerin, seni bir saniye bile fazla yaşamanın önüne taş koyan her vicdansızın, mutlu olma hakkımıza tecavüz eden her çıkarcının 'hayattan alacağım var' deyip, faturayı sana, bana kesen herkesin elini kesen bir cam. Allah biliyor ya birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi, gerisi zor ama kolay oğlum. Seni bir enkaza çevirmek isteyen kimseye izin vermeyecek baban. Seni çok seviyorum oğlum."