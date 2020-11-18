Ezgi Mola hamile mi ünlü oyuncudan açıklama!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın hamile olduğu ve bu nedenle düğünü öne aldıkları dedikoduları ise hızla yayıldı. Güzel oyuncunun yakın çevresinden geldiği iddia edilen bilgiye göre 37 yaşındaki oyuncunun uzun zamandır annelik hayali kurduğu ve hamile olduğunu öğrenince çok sevindiği belirtildi. Peki, Ezgi Mola gerçekten hamile mi?

Ezgi Mola’nın konu ile ilgili açıklaması gecikmedi. ’Masumlar Apartmanı’’ dizinde oynadığı ‘Safiye’ karakteriyle beğeni toplayan Mola’nın bir süredir birlikte olduğu Aksakallı ile evlenmeyi düşündüğü ancak yoğun çekim planları nedeniyle evlilik hazırlıkları için uygun anı kolladıkları belirtiliyordu. Bir süredir birlikte yaşayan çift, en son Ezgi Mola’nın parmağındaki tektaş ile gündeme gelmişti. Sosyal medyada gerçekleşen bir canlı yayında Ezgi Mola’nın tektaşı ilk kez görünmüş ve hayranları tarafından fark edilmişti. Ünlü oyuncu 1,5 senedir birlikte olduğu ve Çeşme’de işletmecilik yapan iş adamı Mustafa Aksakallı ile dünya evine girmeye hazırlanıyor. Ezgi Mola bir süredir taktığı tektaş ile alakalı olarak ‘’ Kimseye denk gelmedi, görmediler. Evlilik tarihi şuan da net değil. Belli olduğunda herkesin haberi olur açılmasında bulunmuştu.

Ezgi Mola yeniden gündeme gelen evlilik ve ardından gelen hamilelik dedikodularına instagram hesabı üzerinden isyan etti, Ezgi Mola, ‘’ Şimdiye kadar bana sorulan hiçbir soruyu cevapsız bırakmamış biri olarak bu haberi çok terbiyesizce buldum.’’ Açıklamasıyla evlilik ve hamilelik haberlerini yalanladı.

Mola’nın Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde , Şimdiye kadar bana sorulan hiçbir soruyu cevapsız bırakmamış biri olarak bu haberi çok terbiyesizce buldumYine sorma nezaketinde bulunsaydınız yine cevapsız bırakmazdım ki soran arkadaşlara cevap da verdim. Haberiniz yalandır. Daha gerçek ve emin olduğunuz haberleri gündeme getirmeniz dileğiyle

Sevgiler’’ ’’ açıklamasında bulundu.

