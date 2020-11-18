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Kore mantısı nasıl yapılır bu lezzeti çok seveceksiniz!

Kore mantısı için mantının Kore versiyonu denebilir. Kore mantısı hamuruna genellikle büzgü veya yarım ay şekli veriliyor. Siz de bu lezzeti denemek istemez misiniz...

Mantı çeşitleri sadece bizim mutfağımızın değil, Asya’nın birçok ülkesinin de ünlü yemekleri arasında. Kore de bu ülkelerden biri. Sizin için mandu olarak da bilinen nefis Kore mantısının tarifini aşağıda adım adım anlattık. Denerseniz pişman olmazsınız. İşte kore mantısı tarifimiz…

Malzemeler

Hamuru için;

1 bardak + 1 tepeleme yemek kaşığı un,  yarım su bardağı su, tuz.

İç malzemeleri;

2 levrek filetosu, 2 diş sarımsak, 3-4 dal beyaz lahana, 2-3 dal soğan, soya sosu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı susam, 1 bardak sıcak su.

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