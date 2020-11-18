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Kağıtta hamsi nasıl yapılır hem kokusuz hem lezzetli!

Hem pratik hem kokusuz kağıtta hamsi yapmaya ne dersiniz?

Hamsiyi çok seviyor ama kızartma kokusundan mı çekiniyorsunuz? O zaman ne yardan geçin ne de serden. Karadeniz’in değerlisi, hamsinin tavası ne güzel değil mi? Hem mutfağınıza ağır kokular yaymayacak hem de çıtır çıtır yenecek kağıtta hamsi tava tarifini denemenizi öneririz. Hamsileri temizlediyseniz sizi ocağın başına alalım. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler;

1 kilo hamsi, 1 su bardağı mısır unu, yarım su bardağı buğday unu, tuz, kızartmak için sıvıyağ ve yağlı kağıt.

Hazırlanışı;

Hamsileri tuzlayıp mısır unu ve buğday unu ile iyice harmanlayın. Yağlı kağıda biraz sıvı yağ sürün. Hamsileri tavaya dizer gibi dizin. Üzerine bir iki kaşık daha yağ gezdirin. İkinci yağlı kağıdı üzerine örtün. Kenarlarını kıvırarak kapatın. Uygun bir tavaya alıp üzerine kürdan ile bir kaç delik açın. Orta ateşte hamsilerin bir tarafı kızarınca diğer tarafı çevirin. Tekrar bi kaç delik açın. İkinci tarafı da kızarınca kağıdı keserek servis tabağına alın. Afiyet olsun.

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