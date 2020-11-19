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MEDYA

Zümrüdüanka 20. bölüm fragmanı

Zümrüdüanka dizisi 20. yeni bölümüyle 25 Kasım 2020 Çarşamba akşamı FOX'ta olacak. Zümrüdüanka'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Zümrüdüanka 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Zümrüdüanka'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Zümrüdüanka 25 Kasım 2020 Çarşamba akşamı FOX'ta...

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğuna Cemal Şan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Acay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.

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