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SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok tartışılacak sözler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve grip aşısıyla ilgili açıklamalarda bulunurken; "5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok" açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve grip aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada da tartışmaya neden olan açıklamasında Koca, koronavirüsün mevsimsel gribe dönüştüğünü söyledi.

Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına bakıldığında son 5 haftadır influenzaya rastlanmadığını söyledi. Bazı açıklamalarla insanların tedirgin olduğunu ve buna gerek olmadığını anlatan Koca, koronavirüsün mevcut haliyle mevsimin gribi haline geldiğini belirtti.

Bu sözler tartışma yarattı

Fahrettin Koca'nın bu açıklamaları sosyal medyada yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Koronavirüsle ilgili komplo teorilerini ve küresel bir piyasanın pandemiyi kullanarak dünya sistemini yönettiğine dair iddialarla ilgilenenlerin sıkça paylaştığı bu açıklamalar, virüs önlemleri konusundaki tartışmaları da beraberinde getirdi.

İşte bu paylaşımlardan bazıları:

@apomelekyusuf
Madem bu virüsü tek tek sayıyorsunuz bundan önce grip ile ölenlerin sayısını neden saymadınız ben inanıyorum ki gripten ölen daha çok çok güzel korku imparatorluğu kurdunuz.

@gzdnasagiksmps
Vallahi aylardan beri söylediğim şeyi söylemiş. Kovid pozitif tanısı konulanların çoğu grip! Hani o yıllardır bildiğimiz grip! İstatistik bilimini istediğiniz yahut istedikleri gibi kullanırsınız!!!

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