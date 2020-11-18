BIST 1.295
DOLAR 7,70
EURO 9,13
ALTIN 468,27
GÜNCEL

Kanal İstanbul afişleri için başlatılan inceleme siyasi mi hukuki mi?

Habertürk ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Veyis Ateş'le Türkiye'nin Nabzı'nda Kanal İstanbul afişleri için başlatılan inceleme ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavrı tartışıldı.

Habertürk'te Veyis Ateş'in moderatörlüğünde ekrana gelen 'Türkiye'nin Nabzı' programında ele alınan 'Kanal İstanbul' afişleri için başlatılan inceleme ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavrı, zaman zaman hararetli anların yaşanmasına neden oldu.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, programın diğer konukları gazeteciler İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek ile Kanal İstanbul afişlerine yönelik başlatılan incelemenin nedenleri üzerine tartıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kimsenin Kanal İstanbul'a karşı çık veya çıkma gibi bir şey söylemediğinin altını çizen Hadi Özışık şöyle konuştu:

''Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için bugüne kadar herhangi bir uyarı gelmiş mi? Hayır. İçişleri Bakanlığı bu afişlerin asıldığı günün ertesi bir karar aldı ve bu afişleri toplattı. İçişleri Bakanı Soylu ile o dönemde konuştum. 'Buna ihtiyaç var mıydı?' diye soru sordum. Dedi ki: 'Bizim buradaki meselemiz Kanal İstanbul veya Ekrem İmamoğlu değil. Bu bir yol olur."

Özışık, böyle bir durumun devletin bütünlüğü ve terörle mücadelede dahi sorunlara yol açabileceğine vurgu yaparak, meselenin CHP ve Ümit Özdağ'ın açıklamaları nedeniyle kriz yaşayan İYİ Parti arasında bir paslaşma ve gündem değiştirme olduğuna dikkat çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Macaristan Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı CANLI YAYIN
'Kanal İstanbul' afişleri için başlatılan inceleme siyasi mi hukuki mi?
İBB Meclisi 600 milyon TL'lik iç borçlanmaya onay verdi
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi
İran ABD'ye yeşil ışık yaktı: Hazırız
Arap kamuoyundan en yüksek beğeniyi Türk dış politikası aldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ezgi Mola hamile mi ünlü oyuncudan açıklama!
Vietnamlı anne bebeğini düşmekten son anda kurtardı
Hacı Sabancı kimdir kaç yaşında? Hacı Sabancı ne iş yapıyor?
Kağıtta hamsi nasıl yapılır hem kokusuz hem lezzetli!
Kore mantısı nasıl yapılır bu lezzeti çok seveceksiniz!
Kreşler, anaokulları ve çocuk bakım evleri kapandı mı?
Ekrem İmamoğlu'nda Meral Akşener'e müthiş kıyak
Nazlı Kayı kimdir babası kim? Nazlı Kayı ailesi ve hayatı