'Kanal İstanbul' afişleri için başlatılan inceleme siyasi mi hukuki mi?

Habertürk'te Veyis Ateş'in moderatörlüğünde ekrana gelen 'Türkiye'nin Nabzı' programında ele alınan 'Kanal İstanbul' afişleri için başlatılan inceleme ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavrı, zaman zaman hararetli anların yaşanmasına neden oldu.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, programın diğer konukları gazeteciler İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek ile Kanal İstanbul afişlerine yönelik başlatılan incelemenin nedenleri üzerine tartıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kimsenin Kanal İstanbul'a karşı çık veya çıkma gibi bir şey söylemediğinin altını çizen Hadi Özışık şöyle konuştu:

''Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için bugüne kadar herhangi bir uyarı gelmiş mi? Hayır. İçişleri Bakanlığı bu afişlerin asıldığı günün ertesi bir karar aldı ve bu afişleri toplattı. İçişleri Bakanı Soylu ile o dönemde konuştum. 'Buna ihtiyaç var mıydı?' diye soru sordum. Dedi ki: 'Bizim buradaki meselemiz Kanal İstanbul veya Ekrem İmamoğlu değil. Bu bir yol olur."

Özışık, böyle bir durumun devletin bütünlüğü ve terörle mücadelede dahi sorunlara yol açabileceğine vurgu yaparak, meselenin CHP ve Ümit Özdağ'ın açıklamaları nedeniyle kriz yaşayan İYİ Parti arasında bir paslaşma ve gündem değiştirme olduğuna dikkat çekti.