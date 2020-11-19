BIST 1.295
DOLAR 7,71
EURO 9,15
ALTIN 468,27
YEREL

Esenyurt'ta süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti! İşte o anlar

ESENYURT'ta market zincirlerine dadanan silahlı soyguncular aynı mahallede bulanan 3 farklı marketi, silah göstererek edip soyup kayıplara karıştılar. Soğukkanlılıklarıyla pes dedirtten soyguncular güvenlik kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Piri Reis mahallesinde bulunan 3 farklı markette meydana geldi. Marketlerin kapanış saatlerine doğru gözlerine kestirdikleri iş yerlerine girip silah göstererek soyan hırsızlar kameralara yakalandı. Bir hafta içinde 3 farklı market zincirine ait dükkanlara girip yaklaşık sekiz bin TL değerinde soygun yapan hırsızlar kayıplara karıştı.

Aynı cadde üzerinde bulunan marketlere dadanan hırsızlar yüzünden çalışanlar büyük korku yaşıyor. Yüzü maskeli ve kafasında kapşonlu kişi veya kişiler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yüzü görünmeyen şahısın, silah göstererek kasalardaki paraları alıp kaçtığı görülüyor. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da bin 757 kavanoz içerisinde ele geçirildi! Cinsel macun sahte çıktı
Fenerbahçe'den 31 yaşında tecrübe bombası! Andriy Yarmolenko an meselesi
Erdoğan, Vaniköy Camisi'ni yaptırmaya talip olan Kalyoncu'yu aradı! İşte görüşmeden detaylar
Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı
UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlandı
Medya kulisleri bunu konuşuyor: Sözcü gazetesi satıldı mı ?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de kamyon 11 aracı biçti! Dehşet anları güvenlik kamerasında
Zümrüdüanka 20. bölüm fragmanı
Nurettin Sönmez nereli kaç yaşında Nurettin Sönmez dizileri
Uyanış Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok tartışılacak sözler
Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?
Kanal İstanbul afişleri için başlatılan inceleme siyasi mi hukuki mi?
Ferda Anıl Yarkın evli mi çocuğu var mı? Ferda Anıl Yarkın özel hayatı