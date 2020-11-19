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Çığlıkları mahalleyi inletti! Aydın'da acımasız babanın oğluna yaptıkları şok etti

ŞANLIURFA'da iki gün önce bir iş yeri çalışanı tarafından dövüldükten sonra yere çarpılan küçük çocuğun yaşadığı şiddet hafızalardan henüz silinmezken, benzer bir görüntü de Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşandı. Z.K., evde yaramazlık yaptığı iddiasıyla 11 yaşındaki oğlu H.K.'yi balkonda oklavayla dövdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Z.K., evde yaramazlık yaptığı iddiasıyla oğlu H.K.'ye oklavaya vurmaya başladı. Baba Z.K., korkudan balkona kaçan oğlunun peşinden gelip, burada da oklavayla dövmeye devam etti. Küçük çocuğun çığlık seslerini duyan mahalleli, yaşanan şiddeti cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. 

Görüntülerde, Z.K., korkudan balkona kaçan oğlunun peşinden gelerek oklavayla öldüresiye dövdü. Küçük çocuk, annesinden yardım istedi, ama adama balkona çıkmak isteyen eşine engel oldu. Aldığı darbelere dayanmayan H.K.'nin ‘Baba vurma’ diye seslendiği duyuldu. Mahallelinin ihbarı üzerine eve gelen polis, Z.K.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Z.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

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