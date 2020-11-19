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Beylikdüzü'nde telefonla konuşurken feci şekilde can verdi! İşte o anlar

BEYLİKDÜZÜ'nde kafasına baret takmayan inşaat işçisi, inşaattan kafasına düşen taş nedeniyle ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İnşaat işçisinin telefon ile konuştuğu sırada kafasına taş düşmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı

Olay, Kavaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Ekber Ölmez(30) inşaat önünde baretsiz bir şekilde telefonla konuşurken kafasına binadan taş düştü. Ağır yaralanan Ölmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölmez'in kafasına taş düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Ölmez'in telefonla konuşurken kafasına taş düşmesi yer alıyor.

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