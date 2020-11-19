İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek İSKİ 10 ilçeyi açıkladı

İSTANBUL'da bugün 10 ilçede İSKİ tarafından su kesintisi uygulanıyor. İSKİ suların ne zaman geleceğini ve kesinti saatlerini açıkladı.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Kasım Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Büyükçekmece, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt, Maltepe, Sultangazi ve Silivri ilçelerinde yapıldı. Bazı ilçelerde bakım onarım sebebiyle kesinti yapılırken bazı ilçelerdeki kesintinin sebebi arıza oldu.

İSKİ resmi sitesinden su kesintisinin saatlerini de açıkladı. Bir çok ilçede sabah saatlerinde kesintiye gidilirken bazı ilçelerde öğle saatlerinde kesinti uygulandı.

İşte İstanbul su kesintisi saatleri...