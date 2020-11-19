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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Doları düşüren faiz artırımı bakın ne kadar

TÜRKİYE Merkez Bankası faizle ilgili son dakika kararını duyurdu. Saat 14.00'da yapılan açıklamayla Merkez Bankası faiz artırımı yaptı. Karar metninde tüm fonlamanın haftalık repo üzerinden yapılacağı da ifade edildi. Piyasalar bu karara olumlu tepki verdi ve dolar 7.53'e indi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni başkan Naci Ağbal'ın ilk toplantısında son 2 yılın en sert faiz artışını yaparken, sadeleşme adımı attı. TCMB politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15 seviyesine çıkardı. Banka tüm fonlamanın haftalık repodan yapılmasına karar verdi. Karar metninde parasal duruşun sıkılığının kararlıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Karar metninde sadeleşme hamlesi ile ilgili olarak "Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlama ve sürdürme temel amacına enflasyon hedeflemesi rejiminin gerektirdiği şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerini uygulayarak ulaşacaktır. Bu ilkeler ışığında, Merkez Bankası fonlaması temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacak ve bu faiz oranı parasal duruş için tek gösterge niteliğinde olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

DOLAR DÜŞTÜ TL DEĞER KAZANDI

Merkez Bankasının faiz artırımı piyasaların beklediği oranda gerçekleşti. Bu da dolar ve euroya sert bir fren yaptırırken TL'ye değer kazandırdı. Bugün güne 7.72'den başlayan dolar kuru, MB açıklaması sonrasından sonra 7.50'ye kadar indi. Euro ise 9.16'dan 8.91'e çekildi. Karar sonrası dolar 7.60'larda euro ise 9.00'da dengelenmeye çalışıyor.

Merkez Bankası açıklamasındaki döviz detayı

Merkez Bankası'nın faiz kararı metnine önceki aylarda kullanılmayan döviz rezervleri ifadesi de girdi. Karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir. Kasım ayına ilişkin takip edilen veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlama ve sürdürme temel amacına enflasyon hedeflemesi rejiminin gerektirdiği şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerini uygulayarak ulaşacaktır. Bu ilkeler ışığında, Merkez Bankası fonlaması temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacak ve bu faiz oranı parasal duruş için tek gösterge niteliğinde olacaktır.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

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