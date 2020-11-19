BIST 1.307
DOLAR 7,63
EURO 9,03
ALTIN 451,94
HABER /  YEREL

Bursa'da 100 TL'deki hatayı görenler şaşkına döndü! Bu parayı insanlar görmeye geliyor

İhlas Haber Ajansı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kafe işletmecisi, 100 liranın üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu görünce şaşırdı. Sahte olup olmadığını kontrol eden işletme sahibi, paranın gerçek olduğunu anlayınca derin bir nefes aldı.

Abone ol

Merkez Bankası tarafından basılan hatalı paralar bu aralar Türkiye genelinde çoğaldı. Paralarda sıfırın eksik olduğunu gören vatandaşlar birbir hayaller içerisine giriyor. İnegöl'de kafe işleten Ramazan İlçin'da onlarda biri. Akşam hesap kitap yaparken 100 TL paranın üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu fark etti. Önce paranın sahte olacağını düşündü ancak yaptığı kontrolde paranın gerçek olduğunu görünce şaştı kaldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Ramazan İlçin, "Geçen akşam hesapları toplarken paraları sayarken gözüme bir şeye takıldı . Parayı sayıyorum sayı yorum sıfırı eksik bir tanesi dikkatimi çekti acaba yorgunluktan mı diye tekrar cebime koydum. Sabahleyin tekrar baktım. Bankaya gittik kontrol ettirdik, paranın gerçek olduğunu öğrendik. 100 TL'deki bir sıfır eksik basılmış. İnsanlar parayı çok merak ediyor, görmeye geliyorlar, fotoğraf çekiniyorlar" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Trabzon'da 8 mezar bulundu herkesi heyecan sardı! İkinci kazı başlıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası'nın verdiği faiz kararı sonrası dolar sert çakıldı
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Doları düşüren faiz artırımı bakın ne kadar
Almanya’da 'Ülkücü Hareket' resmen takip altına alındı! Teklif oy çokluğuyla kabul edildi
Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Depremden sonra virüs kaynaklı vefat sayıları 3 katına çıktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Sınavlarla ilgili çok önemli gelişme
ÖNCEKİ HABERLER
MHP'li Semih Yalçın: CHP’de Kılıçdaroğlu sorunu, Türk siyasetinde de CHP krizi vardır
Merkez Bankası faiz kararını verdi! Politika faizi yüzde 15'e yükseltildi
Restoranlar kapalı mı olacak içeri girmek yasak mı oldu?
İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek İSKİ 10 ilçeyi açıkladı
Samsun'da 24 yaşındaki genç yemek yerken ölmüştü! Korona testi pozitif çıktı
Uğur Şahin kimdir aslen nereli eşiyle korona aşısı buldu
Yorumlar