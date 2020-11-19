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Eskişehir'de esnaf getirilen zorunluluğu fırsata çevirdiler! Kazanç kapısı oldu

İhlas Haber Ajansı

Çeşitli yollardan ücretsiz olarak ve çok kısa sürede temin edilebilen HES kodu ve seyahat izin belgesi alma işlemleri bazı işletmeler için para kazanma kapısı oldu.

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Kent merkezindeki bir otobüs ve tren bileti satış noktasında cama yapıştırılan yazılarda, internet üzerinden HES kodu işlemlerini yapmak isteyenler için duyurular yer alıyor. Yazılardan ilkinde “Estram kartına HES kodu yükleme işlemi yapılır”, ikincisinde, “HES kodu alınır” ve sonuncusunda ise “65 yaş üstü için seyahat izin belgesi alınır” yer alıyor. Daha çok yaşlılar ve interneti pek kullanamayan vatandaşlar bu ilanlar sayesinden 5 lira gibi bir ücret ödeyerek HES kodlarını alabiliyor.

HES kodu e-Devlet üzerinden, HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasıyla ve cep telefonlarından SMS atma yoluyla ücretsiz olarak edinilebilir. Seyahat izin belgesi için yalnızca e-Devlet sistemi kullanılabilirken, Eskart ile HES kodunun eşleştirilmesi işlemi www.eskisehir.bel.tr veya www.estram.com.tr adreslerinden kolayca ve ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor.

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