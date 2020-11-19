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Bir sakatlık daha! Galatasaray revire döndü

Galatasaray'da eksiklerin sayısı her geçen gün artıyor. 5 futbolcunun corona virüs tedavisi sürerken Peter Etebo da milli takımında sakatlandı.

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Galatasaray'da eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-kırmızılarda Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi sakat oyuncular listesine Peter Etebo da katıldı.

Nijeryalı futbolcu, ülkesinin Sierra Leone ile oynadığı maçı tamamlayamadı. Etebo, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

Fatih Terim, Demokratik Kongo milli takımında sakatlanan Christian Luyindama'dan da faydalanamayacak.

Sağlık ekibi Radamel Falcao'yu Kayserispor maçına yetiştirmek için çalışıyor. Tedavisi süren Kolombiyalı futbolcunun forma giyme ihtimali düşük.

Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Arda Turan ve ismi açıklanmayan 2 futbolcu da corona virüse yakalandığı için bu maçta olmayacak.

Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor'u Pazartesi günü konuk edecek.

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