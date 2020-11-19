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Papa'nın Instagram hesabından atılan beğeniye Vatikan'dan soruşturma

Papa'ya ait Instagram hesabından bir mankenin paylaştığı fotoğrafa beğeni atılmasının ardından Vatikan olayla alakalı soruşturma açtığını duyurdu.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Instagram hesabından yaptığı beğeniyle sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. Papa’nın, 7.4 milyon takipçiye sahip ‘Franciscus’ kullanıcı adlı hesabından geçtiğimiz günlerde ünlü model Natalia Garibotto’nun iddialı paylaşımlarından biri beğenildi.

Bunu fark eden bikini modeli Garibotto hikayesinde paylaşırken, “En azından cennete gideceğim” esprisini yapmasıyla durum daha da yankı uyandırmıştı. Papa’nın kendisinin mi yoksa hesabı yönettiği düşünülen Vatikan yetkililerinin mi fotoğrafı beğendiği hala belirsizliğini koruyor.

Soruşturma açıldı

Vatikan, Papa Francis'in resmi Instagram hesabından Brezilyalı model Natalia Garibotto'nun müstehcen bir fotoğrafının nasıl beğenildiğini öğrenmek için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Papa'nın Instagram hesabı, Katolik Haber Ajansı'nın konuyla ilgili açıklama istemesinin ardından 14 Kasım'da fotoğraftan beğenisini kaldırdı. Vatikan Basın Bürosu'ndan konuyla ilgili yorum yapılmazken, Katolik Haber Ajansı olayla ilgili takibini sürdürdüğünü belirtti.

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