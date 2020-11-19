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Siirt'te 130 yıllık tarihi camiye çirkin saldırı

İhlas Haber Ajansı

SİİRT'te kimliği belirsiz kişi veya kişiler 130 yıllık tarihi camiyi yaktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken cami kullanılamaz hale geldi.

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Olay, kent merkezi Karakol Mahallesindeki ibadete kapalı durumda olan 130 yıllık Şeyh Maruf Camii'nde meydana geldi. Caminin yandığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan cami kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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