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HABER /  DÜNYA

Rusya'da korkutan tablo! Ölü sayısında yeni rekor kırıldı

RUSYA'da son 24 saat içinde 23 bin 610 yeni vaka tespit edilirken salgının ülkeye giriş yaptığı tarihten beri kaydedilen toplam vaka sayısı 2 milyon 15 bin 608'ye yükseldi. Günlük ölü sayısı, 463 ile en yüksek seviyeyi gördü.

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ABD, Hindistan, Brezilya ve Fransa'nın ardından en çok vakanın görüldüğü beşinci ülke olan Rusya'da tablo birçok ülkede olduğu gibi kötüye gitmeye devam ediyor. Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya'da 23 bin 610 kişiye daha Kovid-19 tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı kritik eşiği aşarak 2 milyon 15 bin 608 oldu.

Son 24 saatte kaydedilen ölü sayısı 463 ile Rusya'da salgının başından bu yanaki en yüksek seviyeye ulaşırken hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 34 bin 850'ye çıktı. 1 milyon 526 bin 656'ya yükselen toplam iyileşen hasta sayısına son 24 saatte 25 bin 573 kişi dahil edildi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünyada 56.5 milyon kişi koronavirüse yakalandı, 1 milyon 340 bini hayatını kaybetti.

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