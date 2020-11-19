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Hindistan'da bir garip festival: Kendilerini çiğnetip yüzlerine sürdüler

Demirören Haber Ajansı

HİNDİSTAN'daki festivalde yaklaşık 200 kişilik grup kendilerini ineklere çiğnetirken yerel halk hayvan dışkılarını birbirine fırlattı yüzüne sürdü.

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Hindistan'ın kutsal olarak kabul ettiği Gübre Festivali Diwali'nin son günlerini yerel halk birbirlerinin yüzlerine inek dışkısı sürerek kutladı. Diwali'nin son haftasını Gorehabba Festivali olarak kutlayan Hintler, ineklere taptığı için bu hayvanlardan elde edilen her türlü nesneyi kutsal kabul ediyor.

Yaklaşık iki yüz kişilik grup ise, kendilerini ineklere çiğnetti. Öte yandan, Yerlilerin inancına göre Beereshwara Swamy adlı tanrı inek dışkısı içerisinde doğdu. Hindistan’da geçtiğimiz günlerde Hindu milliyetçisi olan Başbakan Narendra Modi, hayvanların daha fazla korunması için baskıda bulunarak birçok Hint eyaletinde uzun süreliğine et kesimini yasaklamıştı.

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