Dünyanın en iyisi Gümüşhane'de! Denizi yok ama Rusya'ya ihraç ediyor
Denizi olmayan fakat akarsu yataklarında çok sayıda baraj ve göleti bulunan Gümüşhane’de kafeslerde yetiştirilen balıklar birçok ülkeye ihraç ediliyor.
Dünyanın en iyi somon balıklarından birisi kabul edilen Karadeniz somonu üretimi için kentin denize en yakın ilçelerinden olan Torul ilçesinde Harşit çayı üzerine enerji üretmek amacıyla yapılan Torul Barajında alabalık yetiştiriliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ekonomik olarak desteklenen balık üretiminde bu günlerde hasat yapılıyor. Karadeniz bölgesinin en önemli alabalık ve Karadeniz somonu üretim sahalarından birisi olan ve Harşit çayının buz gibi sularıyla dolan Torul Baraj gölünde belli bir büyüklüğe ulaşan somonlar deniz suyu sıcaklığının düşmesinin ardından Trabzon ve Rize’de Karadeniz’de bulunan tuzlu su çiftliklerine sevk ediliyor.
3 kiloya ulaşınca ihraç ediliyor: Torul İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri mühendislerinin gözetiminde gerçekleşen hasat işleminin ardından bu mevsimde soğuyan deniz suyunda iyice lezzetlenen somon balıkları 2,5-3 kilograma ulaşınca ihraç ediliyor.
11 adet kapasiteli üretim tesisi: Beraberinde Torul İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Rakan’la balık hasadına katılan Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, üreticilere “Rastgele” dedikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Torul Baraj gölünde 11 adet kapasiteli üretim tesisi bulunduğunu fakat bunun 7’sinin aktif halde olduğunu söyledi.