Dünyanın en iyisi Gümüşhane'de! Denizi yok ama Rusya'ya ihraç ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ekonomik olarak desteklenen balık üretiminde bu günlerde hasat yapılıyor. Karadeniz bölgesinin en önemli alabalık ve Karadeniz somonu üretim sahalarından birisi olan ve Harşit çayının buz gibi sularıyla dolan Torul Baraj gölünde belli bir büyüklüğe ulaşan somonlar deniz suyu sıcaklığının düşmesinin ardından Trabzon ve Rize’de Karadeniz’de bulunan tuzlu su çiftliklerine sevk ediliyor.